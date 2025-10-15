Cattaneo replica a Calenda | Vai a lavorare lazzarone

«Vai a lavorare, lazzarone». Non è un insulto da bar né il grido di un facchino esasperato. È la risposta glaciale con cui Flavio Cattaneo, ceo del gruppo Enel, ieri ha asfaltato Carlo Calenda, eterno ex ministro, ex alleato di chiunque, ex speranza liberal e attuale polemista seriale della scena pubblica. L'ultimo show del leader di Azione è andato in scena ieri al Forum Coldiretti, dove Calenda si è scagliato contro Enel e il suo ceo, accusando l'azienda di fare «il 42% di utile come Hermes» grazie alle bollette degli italiani. E, sparando numeri a caso, giù bordate: bonus milionari, nessun rischio d'impresa, perfino l'offesa a Cattaneo di essere un cafone e di aver fatto quasi fallire Tim. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

