Caterina Sforza l' indomita trekking urbano alla scoperta della ' Leonessa di Romagna'
Domenica pomeriggio 19 ottobre, a partire dalle 15, in città si tiene un trekking urbano dedicato alla carismatica figura di Caterina Sforza. Un personaggio femminile, dalle singolari sfaccettature, rimasto per molti un "unicum", capace di combattere, senza mai arrendersi, contro le avversità, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Fino a domenica 31 gennaio 2026 la Rocca di Ravaldino sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00! Non perdete l'occasione di visitare la magnifica fortezza di Caterina Sforza - facebook.com Vai su Facebook
La Fumettoteca svela la ‘Leonessa d Romagna’: si amplia online la ‘Sezione Caterina Sforza’ - X Vai su X