Caterina Sforza l' indomita trekking urbano alla scoperta della ' Leonessa di Romagna'

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio 19 ottobre, a partire dalle 15, in città si tiene un trekking urbano dedicato alla carismatica figura di Caterina Sforza. Un personaggio femminile, dalle singolari sfaccettature, rimasto per molti un "unicum", capace di combattere, senza mai arrendersi, contro le avversità, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Caterina Sforza Indomita Trekking