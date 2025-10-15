Catania tra misteri e leggende by night

Questa domenica passeggiata tra misteri, leggende e un sotterraneo segreto di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

