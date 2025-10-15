Catania investe sul patrimonio barocco | al via il progetto di restauro e valorizzazione di via Crociferi

Catania si prepara a restituire a residenti e turisti uno dei suoi angoli più preziosi. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Crociferi, finanziato con oltre 1 milione di euro nell’ambito del Programma Nazionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

