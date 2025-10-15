Catania evade dai domiciliari per le sigarette | trasferito in carcere

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ripetute evasioni dagli arresti domiciliari. Un uomo di 35 anni, con precedenti penali, è stato trasferito in carcere dopo aver violato più volte le prescrizioni degli arresti domiciliari. L’ultimo episodio ha visto il pregiudicato tentare di giustificare la sua fuga agli agenti della Polizia di Stato con la necessità di acquistare un pacchetto di sigarette. Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. A seguito della ripetuta inosservanza delle misure cautelari, l’ Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, evade dai domiciliari per le sigarette: trasferito in carcere

