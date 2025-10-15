Catania droga consegnata a domicilio | due giovani arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga mirata del Commissariato “Nesima”. Nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato due giovani di 18 e 21 anni, accusati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato “Nesima”, che avevano da tempo avviato un’attività di monitoraggio e osservazione per contrastare lo spaccio tra i più giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, droga consegnata a domicilio: due giovani arrestati

Altre letture consigliate

?CATANIA, ARRESTATO 28ENNE A SAN CRISTOFORO: ARMI, DROGA E OLTRE 6.000 IN CONTANTI - facebook.com Vai su Facebook

Catania, droga prenotata in chat e consegnata a domicilio: arrestato http://dlvr.it/TNfKQf #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Catania, droga prenotata in chat e consegnata a domicilio: arrestato - CATANIA – I clienti prenotavano la droga direttamente in chat e indicavano al pusher il luogo esatto per la consegna. Scrive livesicilia.it

Catania, ordini via chat e consegna a domicilio delle dosi: fermato pusher - I clienti prenotavano la droga direttamente in chat e indicavano al pusher il luogo esatto per la consegna. Si legge su catanianews.it

Dosi di droga prenotate in chat e consegna a domicilio, arrestato pusher - La droga, il denaro e il cellulare sono stati sequestrati, mentre il 58enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ... grandangoloagrigento.it scrive