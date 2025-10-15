Catania approvato all’unanimità il nuovo regolamento sulle ludoteche
Il Consiglio Comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato all'unanimità dei venticinque consiglieri presenti il nuovo Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle ludoteche comunali. Con questo atto, l'amministrazione colma finalmente un vuoto normativo che per anni aveva lasciato il settore privo di regole chiare, rendendo difficile esercitare controlli su qualità, sicurezza e professionalità degli operatori. Il lavoro della giunta e il contributo del Consiglio. La delibera, illustrata in aula dall' Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Musumeci, su incarico della giunta Trantino, ha integrato anche cinque emendamenti proposti da consiglieri di maggioranza e opposizione.
