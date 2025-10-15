Castello di Cisterna arrestato baby pusher di 14 anni | trovate 40 dosi di cocaina e 470 euro in contanti

CASTELLO DI CISTERNA, Napoli 15 OTTOBRE 2025 – Un ragazzino di appena 14 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castello di Cisterna per detenzione di droga a fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nel quartiere di edilizia popolare noto come “Legge 219”, area già da tempo al centro delle attività di controllo antidroga da parte delle forze dell’ordine. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno notato il giovane muoversi con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina già confezionate per la vendita e di 470 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Castello di Cisterna, arrestato baby pusher di 14 anni: trovate 40 dosi di cocaina e 470 euro in contanti

