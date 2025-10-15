Castelli | Ricostruzione post sisma 2016 l’ingegneria italiana laboratorio d’innovazione pubblica

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La struttura commissariale per il sisma 2016 si sente a casa tra gli ingegneri, protagonisti della rinascita dei territori colpiti”, ha affermato il commissario straordinario del Governo Guido Castelli. “La ricostruzione non è solo riparazione, ma riprofilatura del patrimonio pubblico e privato, con criteri sismici avanzati ed efficientamento energetico. È nato un laboratorio di ingegneria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

