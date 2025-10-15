Castelli | La ricostruzione accelera grazie alla sinergia con i tecnici
ANCONA – “Abbiamo 9.500 cantieri in corso, 12mila ne abbiamo chiusi, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel e questo processo è stato possibile accelerarlo anche grazie alla continua forte sistematica condivisione con le professioni tecniche e in particolare con gli ingegneri”. Lo ha detto il Commissario per ricostruzione post sisma del 2016, Guido Castelli, rispondendo a una domanda a margine del 69esimo Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri in corso ad Ancona. “Ricostruire non vuol dire solo riparare un danno – ha sottolineato Castelli – vuol dire riprofilare il patrimonio pubblico e privato in maniera tale che sia più sicuro, più efficiente, più sostenibile e più orientato ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, della crisi demografica, che comunque impongono non semplicemente di concentrarsi sul progetto, ma anche complessivamente di guardare la comunità”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scopri altri approfondimenti
Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Sen. Guido Castelli, ha firmato le Ordinanze di Attuazione n.31 del Lazio che vedono come soggetto attuatore il Comune di Rieti. Nello specifico, l’atto firmato dal Commissario dà attuazione alla progett - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli Piceno, la ricostruzione del Centro Italia come laboratorio di resilienza. Castelli: ''Andare avanti in sicurezza'' https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,70DACCA4-A84E- - X Vai su X
Castelli, ricostruzione accelera grazie a sinergia con i tecnici - 500 cantieri in corso, 12mila ne abbiamo chiusi, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel e questo processo è stato possibile accelerarlo anche grazie alla continua forte sistematica ... Segnala ansa.it
Castelli: “Ricostruzione post sisma, cambio di passo grazie agli ingegneri” - Al congresso nazionale degli ingegneri il commissario per la ricostruzione sottolinea il ruolo decisivo della categoria nel rilancio dei territori colpiti ... Da rainews.it
Giornata riduzione rischio disastri naturali: Castelli (Commissario), “Ricostruire significa ridurre il rischio. Cratere Centro Italia laboratorio nazionale di resilienza” - sisma nel cratere del Centro Italia rappresenta oggi un modello concreto di riduzione del rischio e un vero e proprio laboratorio nazionale di resilienza”. agensir.it scrive