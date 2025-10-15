ANCONA – “Abbiamo 9.500 cantieri in corso, 12mila ne abbiamo chiusi, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel e questo processo è stato possibile accelerarlo anche grazie alla continua forte sistematica condivisione con le professioni tecniche e in particolare con gli ingegneri”. Lo ha detto il Commissario per ricostruzione post sisma del 2016, Guido Castelli, rispondendo a una domanda a margine del 69esimo Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri in corso ad Ancona. “Ricostruire non vuol dire solo riparare un danno – ha sottolineato Castelli – vuol dire riprofilare il patrimonio pubblico e privato in maniera tale che sia più sicuro, più efficiente, più sostenibile e più orientato ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, della crisi demografica, che comunque impongono non semplicemente di concentrarsi sul progetto, ma anche complessivamente di guardare la comunità”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Castelli: “La ricostruzione accelera grazie alla sinergia con i tecnici”