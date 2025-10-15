Castellammare operaio cade da impalcatura alta 4 metri | in fin di vita in ospedale

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Questa volta a Castellammare, dove un operaio di 62 anni è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri. L’uomo era impegnato in alcuni lavori edili in una villa privata in Stradella Santo Spirito. Castellammare, operaio cade da impalcatura alta 4 metri: in fin di vita in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

castellammare operaio cade da impalcatura alta 4 metri in fin di vita in ospedale

© Teleclubitalia.it - Castellammare, operaio cade da impalcatura alta 4 metri: in fin di vita in ospedale

