Castellammare operaio cade da impalcatura alta 4 metri | in fin di vita in ospedale
Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Questa volta a Castellammare, dove un operaio di 62 anni è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri. L’uomo era impegnato in alcuni lavori edili in una villa privata in Stradella Santo Spirito. Castellammare, operaio cade da impalcatura alta 4 metri: in fin di vita in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
