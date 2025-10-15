Castel Sant’Angelo festeggia i primi 60 anni del cinema italiano

Roma, 15 ottobre 2025 – Gregory Peck e Audrey Hepburn durante le riprese di Vacanze Romane. Alberto Sordi che minaccia di gettarsi dal Colosseo in Un americano a Roma. E pure Marcello Mastroianni, Renato Salvadori e Carla Gravina in via delle Tre Cannelle sul set de I soliti ignoti. A Castel Sant’Angelo, Roma torna protagonista della prima stagione del cinema italiano in una mostra visitabile dal 15 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e intitolata “ Roma e l’invenzione del cinema. Dalle origini al cinema d’autore, 1905-1960 “. Tra foto e video d’epoca, il fil rouge è quello di una capitale che ha segnato la produzione cinematografica internazionale della prima metà del Novecento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it