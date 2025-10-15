Castel Monastero | la spa toscana che piace a George Clooney
Chi la raggiunge, lo fa per vivere una preziosa parentesi temporale da eremita. Castel Monastero, incantevole resort 5 stelle che si è appena aggiudicato la chiave Michelin per l’ospitalità, sorge infatti tra le mura di un antico monastero medievale. Siamo nella campagna senese, su un colle di Castelnuovo Berardenga. La vista, intorno alle mura del resort, spazia tra boschi, prati e filari di cipressi e uliveti. La campagna toscana più classica e vera, quella che piace anche a George Clooney. In questo luogo, affiliato a Leading Hotels of The World, e di proprietà della famiglia Marcegaglia, l’attore statunitense ha trascorso giorni di vacanza, con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it
