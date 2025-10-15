Castel D' Azzano VR il VIDEO del momento dell' esplosione del casolare che ha ucciso 3 carabinieri innescata dai fratelli Ramponi
L’esplosione, provocata dal gas con cui i fratelli Ramponi avrebbero saturato la casa, ha ucciso tre carabinieri e ferito 27 persone È stato diffuso in queste ultime ore il video del momento esatto in cui è esploso il casolare dei fratelli Ramponi a Castel D'Azzano (VR). Nella deflagrazione,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Tragedia Castel d'Azzano, esplosione uccide tre carabinieri: il momento della deflagrazione https://tg.la7.it/cronaca/tragedia-castel-dazzano-video-momento-esplosione-15-10-2025-246014… - X Vai su X
Castel d'Azzano, esplosione uccide tre carabinieri: il momento della deflagrazione - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Si legge su tg24.sky.it
Tre carabinieri sono morti nell'esplosione di un casolare in provincia di Verona - Nell’abitazione di Castel d'Azzano i tre fratelli, due uomini e una donna, che si opponevano da tempo all’ordine di sfratto. Lo riporta ilfoglio.it
Castel d’Azzano, sgombero si trasforma in carneficina: morti tre carabinieri, fermati tre fratelli - Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel d’Azzano: un’operazione di sgombero si è trasformata in una tragedia ... Si legge su veronaoggi.it