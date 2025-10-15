Castel D' Azzano VR il VIDEO del momento dell' esplosione del casolare che ha ucciso 3 carabinieri innescata dai fratelli Ramponi

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esplosione, provocata dal gas con cui i fratelli Ramponi avrebbero saturato la casa, ha ucciso tre carabinieri e ferito 27 persone È stato diffuso in queste ultime ore il video del momento esatto in cui è esploso il casolare dei fratelli Ramponi a Castel D'Azzano (VR). Nella deflagrazione,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

castel d azzano vr il video del momento dell esplosione del casolare che ha ucciso 3 carabinieri innescata dai fratelli ramponi

© Ilgiornaleditalia.it - Castel D'Azzano (VR), il VIDEO del momento dell'esplosione del casolare che ha ucciso 3 carabinieri innescata dai fratelli Ramponi

Altre letture consigliate

castel d azzano vrEsplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Si legge su tg24.sky.it

castel d azzano vrTre carabinieri sono morti nell'esplosione di un casolare in provincia di Verona - Nell’abitazione di Castel d'Azzano i tre fratelli, due uomini e una donna, che si opponevano da tempo all’ordine di sfratto. Lo riporta ilfoglio.it

castel d azzano vrCastel d’Azzano, sgombero si trasforma in carneficina: morti tre carabinieri, fermati tre fratelli - Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel d’Azzano: un’operazione di sgombero si è trasformata in una tragedia ... Si legge su veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Castel D Azzano Vr