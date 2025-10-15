Castel d’Azzano lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi

Il governo ha deciso di proclamare il lutto nazionale per il giorno in cui si celebreranno i funerali dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di Castel d'Azzano. È stata inoltre deliberata la celebrazione dei funerali nella forma delle esequie di Stato. La decisione è arrivata nel Consiglio dei Ministri di ieri, in apertura del quale la premier Giorgia Meloni ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio. "Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya", ha detto ieri il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, arrivato a Verona per incontrare i feriti al Comando provinciale e poi, insieme al ministro Guido Crosetto, negli ospedali del territorio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

