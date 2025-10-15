Castel d'Azzano il momento dell'esplosione in un video | il boato che ha ucciso i tre carabinieri

Un filmato girato pochi istanti prima dell'esplosione Castel D'Azzano mostra il boato che ha ucciso i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Intanto restano gravi le condizioni di tre feriti: si tratta di due militari dell'Arma e di Maria Luisa Ramponi, la donna che avrebbe acceso l’innesco che ha provocato la deflagrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La strage di Castel d'Azzano Dal sogno di indossare la divisa a quell'ultimo saluto alla compagna prima di uscire, dalla chat whatsapp con i compagni delle elementari alle missioni all'estero. Le storie di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - facebook.com Vai su Facebook

La strage di Castel d’Azzano parla di un paese arcaico che non vogliamo sapere. È come se ci fosse un confine tra l’Italia avanzata delle città e un’Italia secolare e ammalorata, impoverita se non povera da sempre e per sempre. Di @Maurizio_Crippa - X Vai su X

Mercogliano commemora i tre Carabinieri caduti a Castel d'Azzano - Si riportano le parole del sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio: Stamattina abbiamo reso omaggio a chi, con spirito di servizio e profondo senso del dovere, ha sacrificato la propria vita per la

Homenaje a los Caídos en Castel d'Azzano - Flores, tarjetas y mensajes de solidaridad frente a los cuarteles del Arma también en Irpinia, en señal de cercanía por la desaparición de los Carabineros Marco Piffari, Valerio Daprà y