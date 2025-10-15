Castel d'Azzano il momento dell'esplosione in un video | il boato che ha ucciso i tre carabinieri

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un filmato girato pochi istanti prima dell'esplosione Castel D'Azzano mostra il boato che ha ucciso i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Intanto restano gravi le condizioni di tre feriti: si tratta di due militari dell'Arma e di Maria Luisa Ramponi, la donna che avrebbe acceso l’innesco che ha provocato la deflagrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

castel d azzano momentoCastel d’Azzano, il momento dell’esplosione in un video: il boato che ha ucciso i tre carabinieri - Un filmato girato pochi istanti prima dell'esplosione Castel D'Azzano mostra il boato che ha ucciso i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide ... Da fanpage.it

castel d azzano momentoMercogliano commemora i tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano - Si riportano le parole del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio: Stamattina abbiamo reso omaggio a chi, con spirito di servizio e profondo senso del dovere, ha sacrificato la propria vita per la ... Riporta irpinianews.it

castel d azzano momentoHomenaje a los Caídos en Castel d'Azzano - Flores, tarjetas y mensajes de solidaridad frente a los cuarteles del Arma también en Irpinia, en señal de cercanía por la desaparición de los Carabineros Marco Piffari, Valerio Daprà y ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Castel D Azzano Momento