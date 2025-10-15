Castel d’Azzano il momento dell’esplosione che ha ucciso tre carabinieri

In un video il momento dell ‘esplosione avvenuta a Castel D’Azzano, nel Veronese. La deflagrazione ha provocato morte di tre carabinieri che erano giunti sul posto per procedere allo sgombero del casolare di proprietà dei tre fratelli Ramponi (Dino, Franco e Maria Luisa) che sono stati arrestati per omicidio premeditato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

