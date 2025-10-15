Castel d’Azzano il momento dell’esplosione che ha ucciso tre carabinieri
In un video il momento dell ‘esplosione avvenuta a Castel D’Azzano, nel Veronese. La deflagrazione ha provocato morte di tre carabinieri che erano giunti sul posto per procedere allo sgombero del casolare di proprietà dei tre fratelli Ramponi (Dino, Franco e Maria Luisa) che sono stati arrestati per omicidio premeditato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La strage di Castel d'Azzano Dal sogno di indossare la divisa a quell'ultimo saluto alla compagna prima di uscire, dalla chat whatsapp con i compagni delle elementari alle missioni all'estero. Le storie di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - facebook.com Vai su Facebook
La strage di Castel d’Azzano parla di un paese arcaico che non vogliamo sapere. È come se ci fosse un confine tra l’Italia avanzata delle città e un’Italia secolare e ammalorata, impoverita se non povera da sempre e per sempre. Di @Maurizio_Crippa - X Vai su X
