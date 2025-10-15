Si terrà domani, giovedì 15, l’ interrogatorio di garanzia davanti Gip di Franco e Dino Ramponi. I due, insieme alla sorella Maria Luisa, sono accusati di strage per l’ esplosione del loro casolare di Castel D’Azzano costata la vita a tre carabinieri e che ha provocato il ferimento di 27 persone tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. L’audizione della donna 59enne dovrebbe invece avvenire successivamente: è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale, in coma farmacologico e intubata. Sarebbe stata proprio lei ad accendere l’innesco – probabilmente una molotov – da cui è partita l’esplosione dell’edificio già saturo di gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Castel D’Azzano: dall’incidente con il trattore nel 2012 (in cui morì un 37enne), allo sfratto e l’esplosione. La vicenda dei fratelli Ramponi