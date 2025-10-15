Castel D’Azzano carabinieri morti nell’esplosione | venerdì a Padova i funerali di Stato

Saranno celebrati venerdì 17 ottobre, nell’Abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano, nel Veronese. Prevista la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’esplosione ha travolto i carabinieri che erano giunti sul posto per procedere allo sgombero del casolare di proprietà dei tre fratelli Ramponi (Dino, Franco e Maria Luisa) che sono stati arrestati per omicidio premeditato. Le vittime sono il luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, Valerio Daprà, 56 anni, brigadiere capo qualifica speciale, il carabiniere scelto Davide Bernardello che aveva solo 36 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Castel D’Azzano, carabinieri morti nell’esplosione: venerdì a Padova i funerali di Stato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La strage di Castel d'Azzano Dal sogno di indossare la divisa a quell'ultimo saluto alla compagna prima di uscire, dalla chat whatsapp con i compagni delle elementari alle missioni all'estero. Le storie di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - facebook.com Vai su Facebook

La strage di Castel d’Azzano parla di un paese arcaico che non vogliamo sapere. È come se ci fosse un confine tra l’Italia avanzata delle città e un’Italia secolare e ammalorata, impoverita se non povera da sempre e per sempre. Di @Maurizio_Crippa - X Vai su X

Carabinieri morti a Castel d'Azzano, il dolore dei feriti: «Ci sono morti davanti. Ma è la nostra vita, sappiamo di rischiare» - Testa e mani avvolti nelle bende bianche, per ferite e ustioni. Riporta ilmessaggero.it

Carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano: si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Mattarella: «Sconcerto e dolore» - I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, ... Scrive msn.com

Castel d’Azzano, esplosione durante sgombero: chi sono i carabinieri morti - Erano in servizio a Padova e a Mestre i tre carabinieri morti oggi a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, nell'esplosione di un casolare ... Da msn.com