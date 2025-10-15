Castagne in Emilia Romagna 2025 | dove raccoglierle sagre ed eventi
Con ottobre, la regione si mette in mostra tra foliage e castagneti. Ecco tutti gli indirizzi per raccogliere e assaporare il frutto simbolo dell’autunno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Il 4 e 5 ottobre cinque borghi italiani celebrano la regina dell’autunno, la castagna. Dal Lazio al Piemonte, passando per l’Irpinia e l’Emilia-Romagna, un weekend tra castagne, storia e convivialità ? - facebook.com Vai su Facebook
In autunno in Emilia-Romagna si fanno ravioli dolci imbevuti di mosto cotto. Videoricetta dei sabadoni - Serve la saba, il mosto cotto diventato sciroppo, per completare una ricetta che mette dentro la sfoglia una miscela di sapori di stagione. Da bolognatoday.it
Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre - Tradizioni, sapori e divertimento: i borghi e le città della regione si animano con eventi per tutti i gusti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Le 10 sagre più gustose in Emilia Romagna, un weekend speciale con i sapori d'autunno - Dai funghi porcini al tartufo, dalle castagne alla zucca: tante bontà del territorio protagoniste dal 3 al 5 ottobre. Lo riporta ilrestodelcarlino.it