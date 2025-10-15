Casolare esploso a Castel D’Azzano i vicini svegliati dal boato | I vetri tremavano Sembrava una bomba
Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – “Abbiamo sentito un boato nella notte e siamo scesi in strada”. I residenti della località Le Forette raccontano così il momento dell’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi che ha sconvolto la quiete della zona, immersa nella campagna scaligera. Ci sono un canale, una pista ciclabile e una piccola chiesa, qualche casa. E la campagna. Il rumore si è sentito però ben oltre. Ha attraversato la pianura ed è stato sentito anche nei paesi vicini. Tutti sono ovviamente sotto choc. “Siamo stati svegliati verso le 3.15 – spiega Silvia, che abita poco distante dal casolare dei Ramponi – i vetri tremavano tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
