Casolare esploso a Castel D’Azzano i vicini svegliati dal boato | I vetri tremavano Sembrava una bomba

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 –  “Abbiamo sentito un boato nella notte e siamo scesi in strada”. I residenti della località Le Forette raccontano così il momento dell’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi che ha sconvolto la quiete della zona, immersa nella campagna scaligera. Ci sono un canale, una pista ciclabile e una piccola chiesa, qualche casa. E la campagna. Il rumore si è sentito però ben oltre. Ha attraversato la pianura ed è stato sentito anche nei paesi vicini. Tutti sono ovviamente sotto choc. “Siamo stati svegliati verso le 3.15 – spiega Silvia, che abita poco distante dal casolare dei Ramponi – i vetri tremavano tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

casolare esploso castel d8217azzanoLe immagini del casolare esploso a Castel D'Azzano (Verona): in pochi attimi si è sbriciolato tutto - Le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione ... Da today.it

casolare esploso castel d8217azzanoCastel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Segnala ansa.it

Castel D’Azzano, esploso un casolare: morti 3 carabinieri e fermati 3 fratelli - Tragedia a Castel D'Azzano, provincia di Verona, dove l'esplosione di un casolare ha causato la morte di tre carabinieri. Lo riporta dailynews24.it

