La Consulta salva Alessandra Todde. Ebbene, la governatrice del Movimento 5 Stelle resta alla guida della Sardegna. La regione aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi sono arrivate le sentenze. La più attesa è quella espressa contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente pentastellata della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Todde, la Consulta salva la governatrice 5s: il Collegio di garanzia non poteva decidere sulla decadenza