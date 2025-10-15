Caso Todde la Consulta salva la governatrice 5s | il Collegio di garanzia non poteva decidere sulla decadenza

La Consulta salva Alessandra Todde. Ebbene, la governatrice del Movimento 5 Stelle resta alla guida della Sardegna. La regione aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi sono arrivate le sentenze. La più attesa è quella espressa contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente pentastellata della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

