Caso Todde | dalla Consulta lo stop sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna

Non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale, con l’ordinanzaingiunzione emessa il 20 dicembre scorso, di imporre la decadenza dalla carica della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Questa la decisione presa dalla Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, la quale ha sancito che il Collegio «ha esorbitato dai propri poteri» pronunciandosi sulla decadenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

