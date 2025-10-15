Caso Scieri ultimo atto del processo | definitive le condanne per gli ex caporali della Folgore
Si è definitivamente chiusa la lunga vicenda giudiziaria riguardo la morte di Emanuele Scieri, il 26enne allievo paracadutista della brigata Folgore trovato morto all'interno della caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999, ai piedi della torre per asciugare i paracadute. E' arrivata l'attesa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Caso Scieri, Cassazione conferma condanne: definitive per due ex caporali Folgore dopo 26 anni - facebook.com Vai su Facebook
Caso Scieri, Cassazione conferma condanne per i due ex caporali - X Vai su X
Emanuele Scieri spogliato, picchiato e ucciso in caserma: definitive le condanne per due ex parà della Folgore - Secondo la ricostruzione della procura di Pisa, il giovane siracusano fu vittima di un grave atto di nonnismo avvenuto il 13 agosto 1999 all'interno della base Gamerra ... Da today.it
Siracusa. Caso Scieri, giustizia definitiva dopo 26 anni: la Cassazione conferma le condanne per i due ex caporali della Folgore - A ventisei anni di distanza da una delle pagine più oscure della storia recente delle Forze Armate italiane, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, il ... Riporta libertasicilia.it
Caso Scieri, definitive le condanne: 22 anni a Panella e 9 anni a Zabara - Dopo oltre venticinque anni, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, l’allievo paracadutista siracusano morto il 13 agosto 1999 nella caserma ... Come scrive gonews.it