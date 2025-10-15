Caso Scieri condanne definitive per il paracadutista morto alla caserma Gamerra di Pisa

PISA – Sono diventate definitive le condanne per Alessandro Panella e Luigi Zabara, i due ex caporali della Folgore accusati di concorso nell’omicidio volontario di Emanuele Scieri, il paracadutista di leva originario di Siracusa trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. La prima sezione della Corte di Cassazione ha infatti rigettato i ricorsi presentati dagli imputati, rendendo così esecutiva la sentenza: 22 anni di reclusione per Panella e 9 anni e 9 mesi per Zabara. È stata definitivamente scritta la storia – ha commentato l’avvocato della famiglia Scieri, Ivan Balbo – e adesso la mamma di Emanuele e suo fratello Francesco conoscono finalmente i volti dei suoi assassini”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it