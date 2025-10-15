Caso Roccella Parolin | Quelle ad Auschwitz non sono gite Partigiano lascia la sua eredità all’Anpi | La useremo per i viaggi della memoria
“Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ci si va per fare memoria di una tragedia immane”. Anche il cardinale Pietro Parolin critica le parole di Eugenia Roccella. Il segretario di stato vaticano ha commentato l’uscita della ministra della Famiglia – secondo cui le “gite” ad Auschwitz sono state solo “un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista e basta” – sottolineando l’inadeguatezza del termine scelto da Roccella. “Aushwitz deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell’antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo”, ha sottolineato il cardinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
