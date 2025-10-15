Caso Ramy no del Gip alla Procura sulla richiesta di nuova perizia
L'incidente probatorio non può essere «uno strumento per orientare il pm nell'esercizio dell'azione penale», ossia per aiutarlo a decidere se chiedere il processo o l'archiviazione. Così il gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo boccia la richiesta della Procura di disporre una perizia in incidete probatorio «volta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale» in cui il 24 novembre scorso al Corvetto è rimasto ucciso il 19enne Ramy Elgaml. I pm, dopo aver chiuso le indagini e prima di decidere se chiedere il rinvio a giudizio degli indagati per omicidio stradale, sollecitava appunto un accertamento tecnico super partes. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
