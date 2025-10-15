Caso Ramy la svolta | Niente nuova perizia
Il gip respinge la richiesta della Procura: «Quelle esistenti sono rigorose». Archiviazione vicina per Lenoci. 🔗 Leggi su Laverita.info
È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di svolgere una nuova perizia sul caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri.
La perizia sarebbe servita ai pm del caso #Ramy per capire se chiedere il processo per omicidio stradale per entrambi gli indagati oppure no. Secondo la gip, invece, il capo d'imputazione è evidentemente corretto
Caso Ramy, per la Procura serve una nuova perizia - I magistrati chiedono un incidente probatorio per far luce sull'incidente in cui morì il 19enne a bordo dello scooter inseguito dai Carabinieri.
Caso Ramy, respinto l'incidente probatorio sulla dinamica chiesto dai pm - Lo ha deciso la gip del tribunale di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo che ha respinto la richiesta dei pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano