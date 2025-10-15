Caso Ramy la svolta | Niente nuova perizia

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip respinge la richiesta della Procura: «Quelle esistenti sono rigorose». Archiviazione vicina per Lenoci. 🔗 Leggi su Laverita.info

caso ramy la svolta niente nuova perizia

© Laverita.info - Caso Ramy, la svolta: «Niente nuova perizia»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso ramy svolta nuovaCaso Ramy, per la Procura serve una nuova perizia - I magistrati chiedono un incidente probatorio per far luce sull'incidente in cui morì il 19enne a bordo dello scooter inseguito dai Carabinieri. Segnala rainews.it

Caso Ramy, respinto l'incidente probatorio sulla dinamica chiesto dai pm - Lo ha deciso la gip del tribunale di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo che ha respinto la richiesta dei pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano ... Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Ramy Svolta Nuova