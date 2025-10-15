Caso Ramy la svolta | Niente nuova perizia

Il gip respinge la richiesta della Procura: «Quelle esistenti sono rigorose». Archiviazione vicina per Lenoci. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caso Ramy, la svolta: «Niente nuova perizia»

