Caso Ramy la Gip dice No alla perizia

15 ott 2025

La Giudice per le indagini preliminari Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha respinto la richiesta della procura di Milano di disporre una perizia super partes sul caso di Ramy Elgaml, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

