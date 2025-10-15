Caso Ramy la Gip dice No alla perizia
La Giudice per le indagini preliminari Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha respinto la richiesta della procura di Milano di disporre una perizia super partes sul caso di Ramy Elgaml, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
