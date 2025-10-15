Caso Garlasco | legale ' distrutta reputazione Venditti prima di cercare prove'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - "L'accusa, nell'ansia di attivismo, ha assunto, ritengo con singolare leggerezza un importante e drammatico rischio: distruggere la reputazione e soltanto poi prodigarsi alla ricerca della prova". L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, è laconico nel definire la scelta della Procura di Brescia di disporre, lo scorso 26 settembre, una perquisizione nei confronti dell'ex magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco. Venditti, a dire degli inquirenti, nel 2017 avrebbe favorito - per una cifra di 20-30mila euro - l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: legale, 'distrutta reputazione Venditti prima di cercare prove'

