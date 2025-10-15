Caso Boccia a TeleMeloni tutto tace L’opposizione chiede un’informativa urgente a Urso A difesa della direttrice dell’ufficio stampa Rai arriva la scorta mediatica dell’Unirai

Nonostante il silenzio (o forse proprio a causa del silenzio) dei vertici di TeleMeloni, non accenna a sgonfiarsi il caso di Incoronata Boccia, la direttrice dellufficio stampa della Rai che al convegno dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e Cnel aveva negato l’uccisione di civili da parte dell’esercito israeliano. Cosa aveva detto Boccia. “Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano. Eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate mitragliate contro i civili inermi. Questo veniva raccontato, è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

