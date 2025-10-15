Caso Appendino per Conte ma bilancio Cinque Stelle si farà dopo voto Campania

Roma, 15 ott. (askanews) – Un caso “ingigantito, forse da qualcuno che vuole mettere in cattiva luce Chiara Appendino. Sono comportamenti che abbiamo già visto in passate legislature e che non vogliamo vedere mai più nel Movimento”. È questo l’accorato commento di un esperto parlamentare a 5 stelle sulle indiscrezioni giornalistiche a proposito della minaccia di dimissioni pronunciata dalla vicepresidente M5S nel corso dell’assemblea congiunta dei deputati e dei senatori stellati che si è svolta martedì in tarda serata. Appendino, da sempre sostenitrice di una maggiore autonomia dalle alleanze col centrosinistra, ha sottolineato nel suo intervento “i risultati inferiori alle aspettative” nelle recenti tornate di elezioni regionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it