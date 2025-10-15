Caserta tra le città più dinamiche del mercato immobiliare campano
Il mercato immobiliare residenziale in Campania mostra segnali di vivacità anche nella provincia di Caserta. Secondo l’analisi di Abitare Co., società specializzata in intermediazione e servizi immobiliari, nel primo semestre 2025 le compravendite nella regione sono aumentate del 3,5%, collocando. 🔗 Leggi su Casertanews.it
