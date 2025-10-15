Case troppo care affitti alle stelle | l' Ue corre ai ripari per il grande problema sociale
Il problema della crisi abitativa è in cima alle priorità dell'Unione europea. È quanto ha dichiarato, in estrema sintesi, il commissario Ue per l'energia ed edilizia abitativa, Dan Jørgensen, durante un incontro con la stampa a cui hanno partecipato alcune testate giornalistiche europee, tra cui il quotidiano inglese The Guardian. “Se noi, come decisori politici, non prendiamo sul serio questo problema e non riconosciamo che si tratta di un problema sociale e che necessita di un intervento, allora i populisti anti-UE vinceranno”, ha dichiarato l'europarlamentare danese, sottolineando che Bruxelles “non è riuscita a realizzare alcuni elementi chiave della crisi immobiliare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Governo Meloni ha scelto di dare una risposta concreta a un bisogno troppo a lungo ignorato: 90 milioni di euro per rendere accessibili case e appartamenti, così che anche le persone con disabilità possano scegliere liberamente dove e con chi vivere. Non - facebook.com Vai su Facebook
Ue, "grande problema sociale". La nuova priorità di Bruxelles è la crisi abitativa e le case troppo care - Il problema della crisi abitativa è in cima alle priorità dell’Unione europea. iltempo.it scrive
Casa, il caro affitti spinge rendimenti e propensione all’acquisto: la domanda di locazione crolla del 16% in Italia - L’ascesa dei canoni (+6% nel solo terzo trimestre del 2025) ridisegna il mercato immobiliare residenziale: la domanda di case in affitto cala del 16,5%, mentre quella per le case in vendita sale del 1 ... Da milanofinanza.it
Casa? "Diritto negato". "A Firenze sfratti, affitti alle stelle e redditi in bilico" - L’Alleanza per l’Abitare chiede alla politica di intervenire con misure concrete contro la speculazione, lanciando dieci proposte ai candidati consiglieri dell’area metropolitana Fiorentina e ai candi ... Da firenzetoday.it