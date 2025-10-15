Case troppo care affitti alle stelle | l' Ue corre ai ripari per il grande problema sociale

Il problema della crisi abitativa è in cima alle priorità dell'Unione europea. È quanto ha dichiarato, in estrema sintesi, il commissario Ue per l'energia ed edilizia abitativa, Dan Jørgensen, durante un incontro con la stampa a cui hanno partecipato alcune testate giornalistiche europee, tra cui il quotidiano inglese The Guardian. “Se noi, come decisori politici, non prendiamo sul serio questo problema e non riconosciamo che si tratta di un problema sociale e che necessita di un intervento, allora i populisti anti-UE vinceranno”, ha dichiarato l'europarlamentare danese, sottolineando che Bruxelles “non è riuscita a realizzare alcuni elementi chiave della crisi immobiliare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

