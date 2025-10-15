Case popolari a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro | Arretrati di 30 anni da restituire subito rischio bomba sociale

Da agosto – e con un’accelerazione nelle ultime settimane – migliaia di inquilini delle case popolari di Roma si sono visti recapitare una raccomandata da Ater. Non una comunicazione di servizio, ma una diffida di pagamento: dentro, pagine e pagine di conteggi che risalgono fino al 1993. Cifre monstre, in alcuni casi fino ai 200mila euro, gonfiate da interessi di mora accumulati in decenni. C’è chi vive con una pensione minima e si ritrova a doverne restituire cinquanta; chi ha sempre pagato e scopre che per l’azienda è comunque moroso; chi, davanti a 30 pagine di tabelle, non capisce neppure cosa gli si stia chiedendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Case popolari, a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro: “Arretrati di 30 anni da restituire subito, rischio bomba sociale”

