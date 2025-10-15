Casarano fiamme nel parcheggio dell’ospedale | bruciate le auto di un medico e di un oss

Lecceprima.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASARANO - Due auto distrutte dalle fiamme nel parcheggio dellospedale di Casarano. È il primo di una serie di incendi che nella notte hanno coinvolto complessivamente sei vetture nel basso Salento. L’episodio al “Francesco Ferrari” è avvenuto intorno alle 22.30, quando sono andate a fuoco due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

