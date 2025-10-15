Casarano fiamme nel parcheggio dell’ospedale | bruciate le auto di un medico e di un oss
CASARANO - Due auto distrutte dalle fiamme nel parcheggio dell’ospedale di Casarano. È il primo di una serie di incendi che nella notte hanno coinvolto complessivamente sei vetture nel basso Salento. L’episodio al “Francesco Ferrari” è avvenuto intorno alle 22.30, quando sono andate a fuoco due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
SERIE C | Chiricò trascinatore del Casarano: "Possiamo essere la favola di questo campionato" #casarano #sport - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo episodio inquietante a Casarano: colpi d’arma da fuoco esplosi contro la casa di un pizzaiolo. È il quarto atto intimidatorio in poco più di un anno. - X Vai su X
Bruciano due auto nel parcheggio dell’ospedale di Casarano: paura nella notte - I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un altro rogo nello stesso comune, e una quarta macchina bruciata a Scorrano, con danni a una quinta. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Casarano, incendio nel parcheggio dell'ospedale: distrutte due auto - Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri nel parcheggio dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, distruggendo completamente due automobili. Scrive leccesette.it