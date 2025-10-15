Casaliggio vitellina sbranata da un lupo nella stalla | Il problema è grave e in crescita

Confagricoltura Piacenza torna, purtroppo, a denunciare un nuovo caso di predazione da lupo direttamente in stalla. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre a Casaliggio, nel comune di Gragnano.Nella mattinata del 15 ottobre il veterinario dell’Asl ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone - Il bellissimo micio finito preda del lupo era uno dei loro animali domestici di cui fanno parte 11 gatti e 4 cani, custoditi all’interno della proprietà recintata. Segnala ilrestodelcarlino.it

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone - “Quello che vedete è un lupo che ha appena catturato un nostro gatto domestico nella notte del 25 luglio scorso”. Riporta blitzquotidiano.it

Lupo sbrana un cagnolino maltese vicino al centro abitato: «Non fate uscire gli animali» - I resti di un cagnolino maltese di 10 anni non hanno lasciato dubbi: si è trattato dell’aggressione di un lupo. Lo riporta ilgazzettino.it