Casa della Comunità e palestra per i Portici una nuova vita | Da eterna incompiuta ad area viva

Una nuova palestra a cielo aperto, uno spazio pubblico e gratuito per praticare attività fisica all’aria aperta, da soli o in gruppo. E' quella che si trova nei pressi del complesso dei Portici al parco di piazza Orsi Mangelli, a pochi passi dal centro storico di Forlì. L’intervento è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

https://www.aise.it/comunit%C3%A0/abruzzesi-in-spagna-il-16-ottobre-gli-incontri-accademici-dallassociazione-casa-abruzzo/224417/1 - facebook.com Vai su Facebook

Una palestra ai Portici. Arrivano gli attrezzi all’aperto:: "E così si riqualifica l’area" - Gli strumenti, fruibili liberamente, sono stati installati dall’Ausl con il contributo del Comune: "Qui presto sorgerà la Casa di Comunità, e questa iniziativa fa parte del progetto". Si legge su msn.com

Area fitness nel parco dei Portici: "Anticipa la Casa della Comunità" - Idea di Ausl e Comune (finanziata dalla Regione): attrezzi ginnici all’aperto, vicini alla futura struttura "E lo spirito sarà lo stesso: un luogo di salute condivisa". Si legge su msn.com