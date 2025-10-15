Casa d’autunno idee chic per renderla calda e accogliente
Con l’arrivo di ottobre la casa d’autunno cambia volto. La stagione porta con sé nuove atmosfere: i pomeriggi che si accorciano, i colori caldi che tingono le foglie, la voglia di rallentare i ritmi e coccolarsi tra le mura domestiche. È il momento perfetto per trasformare gli ambienti in un rifugio elegante, intimo e accogliente. Ecco alcune idee chic per rendere la casa d’autunno calda e accogliente senza rinunciare allo stile. Tessuti morbidi e avvolgenti. Il primo passo per avere una casa accogliente in autunno è rinnovare i tessuti d’arredo, lasciando da parte quelli leggeri dell’estate. È il momento di introdurre plaid in lana, coperte in cashmere e cuscini in velluto: materiali che non solo scaldano fisicamente, ma contribuiscono a creare un’atmosfera più intima e sofisticata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LuCake. Ravyn Lenae · Love Me Not. È il mio primo autunno in casa nuova e non ho ancora nulla di autunnale! Andiamo insieme a fare un po’ di shopping Vediamo quanto mi conoscete… scrivetemi nei commenti uno di questi oggetti che vi sembra nel - facebook.com Vai su Facebook
Tornano le Giornate FAI d’Autunno, con l’apertura di oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, in 350 città in tutta Italia. - X Vai su X
Come decorare casa in autunno con le zucche: stile rustico, chic o country - Scopri come decorare la casa con le zucche in tanti stili: rustico, minimal o country, per un autunno accogliente e creativo. Segnala agendaonline.it
10 idee per dare alla tua casa un tocco shabby chic - Oltre a dare un tocco confortevole e caldo ad ogni ambiente, crea subito quell’atmosfera di casa a cui si fatica a resistere. Secondo donnamoderna.com
Casa, tante idee per rinnovare tutti gli ambienti con la carta da parati - La carta da parati è stata sdoganata dall’uso esclusivo del gusto kitsch e dell’arredamento della nonna, anzi oggi è diventata una tendenza imprescindibile dell’home decor più alla moda. Lo riporta corriere.it