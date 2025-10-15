Casa d’autunno idee chic per renderla calda e accogliente

Con l’arrivo di ottobre la casa d’autunno cambia volto. La stagione porta con sé nuove atmosfere: i pomeriggi che si accorciano, i colori caldi che tingono le foglie, la voglia di rallentare i ritmi e coccolarsi tra le mura domestiche. È il momento perfetto per trasformare gli ambienti in un rifugio elegante, intimo e accogliente. Ecco alcune idee chic per rendere la casa d’autunno calda e accogliente senza rinunciare allo stile. Tessuti morbidi e avvolgenti. Il primo passo per avere una casa accogliente in autunno è rinnovare i tessuti d’arredo, lasciando da parte quelli leggeri dell’estate. È il momento di introdurre plaid in lana, coperte in cashmere e cuscini in velluto: materiali che non solo scaldano fisicamente, ma contribuiscono a creare un’atmosfera più intima e sofisticata. 🔗 Leggi su Dilei.it

