Casa a Prima Vista torna a Napoli | gli acquirenti scelgono un appartamento in zona Chiaia

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova missione napoletana per Casa a Prima Vista, il seguitissimo programma tv in onda su Real Time dal lunedì al venerdì alle 20.30. Nella puntata di martedì 14 ottobre, gli agenti immobiliari abitualmente di stanza a Roma, Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer, hanno provato ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

casa prima vista tornaMatrimonio a prima vista 2025, puntata 8 ottobre/ Anticipazioni e diretta: lite tra Roberta e Luca - Matrimonio a prima vista 2025 torna in onda su Real Time oggi 8 ottobre con una nuova puntata: le anticipazioni su cosa accadrà alle coppie. Segnala ilsussidiario.net

casa prima vista tornaMatrimonio a prima vista 2025, puntata 1 ottobre/ Anticipazioni e diretta: Melissa e Matteo si lasciano? - Matrimonio a prima vista 2025 torna in onda su Real Time oggi 1 ottobre con la quinta puntata: ecco le anticipazioni su cosa accadrà alle coppie ... Da ilsussidiario.net

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna record (Affari Tuoi staccatissimo). Casa a Prima Vista batte Amadeus e Bastianich - Top e Flop - La Ruota della Fortuna è senza rivali nell'access prime time. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Prima Vista Torna