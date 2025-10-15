Caruso ritrova la Juventus Women col suo Bayern Monaco | Partita speciale Torino è stata la mia casa Al sorteggio ho sorriso perché ho pensato…
Caruso affronterà la Juventus Women col suo Bayern Monaco in Champions League. Queste le parole alla vigilia. Il passato contro il presente, l’amicizia contro la rivalità. La sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Juventus Women avrà un sapore speciale, quello di un grande ritorno. Per la prima volta da avversaria, Arianna Caruso, ex capitano e bandiera bianconera, affronterà la squadra con cui ha scritto la storia. Sette anni di trionfi in bianconero. Per sette anni e mezzo, Arianna Caruso, centrocampista classe 1999, è stata molto più di una semplice giocatrice per la Signora. È diventata capitano, detentrice del record di presenze con oltre 200 apparizioni e simbolo di un ciclo vincente che ha portato a Torino sette scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
