cartongesso dalle applicazioni ai vantaggi

. Il cartongesso è uno dei materiali più versatili e utilizzati nel settore dell’edilizia moderna. Leggero, pratico e altamente personalizzabile, consente di realizzare pareti divisorie, controsoffitti, nicchie e soluzioni decorative con tempi di posa rapidi e costi contenuti. In questo articolo scopriremo le principali applicazioni del cartongesso e i vantaggi che offre, sia in ambito domestico che professionale. Cos’è il cartongesso e perché è così diffuso. Il cartongesso è un materiale composto da lastre di gesso racchiuse tra due fogli di cartone speciale, una combinazione che garantisce leggerezza, resistenza e flessibilità d’uso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

