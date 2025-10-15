Cartellino rosso a Israele flash mob degli attivisti in centro a Bari

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri sera, in via Sparano a Bari, la protesta di Zona Franka, Udu e UdS contro la presenza di Israele nelle manifestazioni sportive, nel giorno in cui la Nazionale di calcio dello Stato mediorientale ha disputato a Udine la gara di calcio contro l'Italia, valida per le qualificazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

