Cartellino rosso a Israele flash mob degli attivisti in centro a Bari
Si è svolta ieri sera, in via Sparano a Bari, la protesta di Zona Franka, Udu e UdS contro la presenza di Israele nelle manifestazioni sportive, nel giorno in cui la Nazionale di calcio dello Stato mediorientale ha disputato a Udine la gara di calcio contro l'Italia, valida per le qualificazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bologna, la protesta dei Pro Pal sotto la sede della Rai contro la partita Italia-Israele a Udine: «Cartellino rosso»
CARTELLINO ROSSO A ISRAELE! ? Martedì 14 ottobre presidio sotto la sede RAI di Bologna - Viale della Fiera - Dalle 19 alle 21 Questo martedì è in programma la partita di qualificazione ai mondiali Italia-Israele. Non basta certo un cessate il fuoco per
Italia-Israele, il corteo a Udine per dire no alla partita: "Cartellino rosso per Tel Aviv e il genocidio" – Video - La manifestazione ha attraversato il centro della città friulana con cartellini rossi simbolici per chiedere l'espulsione di Israele dal calcio
Il corteo prima della partita: "Cartellino rosso per Israele" - Migliaia di persone hanno manifestato pacificamente prima della partita tra Italia e Israele, chiedendo l'esclusione di Tel Aviv dalle competizioni
'Cartellini rossi contro Israele', due presidi nelle Marche - In vista della partita di calcio di questa sera tra Italia e Israele, che si giocherà a Udine, sono previsti due presidi nelle Marche per boicottare quella che viene