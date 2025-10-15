Carte in tavola - La giuria si ritira per deliberare spettacolo di improvvisazione teatrale

15 ott 2025

Una giuria popolare è riunita per prendere finalmente una decisione sul caso di cui stanno dibattendo da settimane. Ma cosa sta succedendo veramente nella mente dei giurati? Chi sognano di essere e in quali assurdi mondi potremmo finire se la fantasia di ogni membro della giuria decidesse di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

