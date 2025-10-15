Carte cultura per i giovani | nel limbo gli sgravi per libri giornali e riviste

Roma – L’ultimo bando si è chiuso il 30 giugno scorso. Poi, sul fronte dei contributi riservati ai diciottenni per l’acquisto di libri, abbonamenti a giornali o riviste, ingressi al cinema o agli spettacoli in generale, tutto è rimasto sospeso. Tranne la coda della Carta Cultura destinata unicamente ai libri, sia cartacei sia digitali, e agli audiolibri, che si può chiedere fino al 31 ottobre. Per la proroga tutto dipenderà dalla prossima legge di Bilancio e, al ministero dell’Economia, si stanno cercando le relative coperture. I margini della manovra sono molto stretti anche se, su questo versante, il governo era intervenuto già nella prima manovra, sdoppiando il vecchio “bonus 18App” dell’era Franceschini nella “Carta Giovani e Carta del Merito” che, messe insieme, potevano arrivare anche ad una piccola dote di mille euro su base annuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

