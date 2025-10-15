Carta d' identità a Roma | open day sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre a Roma torna un nuovo appuntamento con gli open day per la carta d’identità elettronica. Nello specifico nel weekend saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi VI, IX, XI e XII e gli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

AVVISO SCADENZA VALIDITÀ CARTA IDENTITÀ CARTACEA Si informa che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento UE n. 2019/1157, a partire dal giorno 03 agosto 2026 le carte di identità cartacee CESSERANNO DI ESSERE VALIDE, a prescinder - facebook.com Vai su Facebook

Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 ottobre - Nel weekend consueto appuntamento nella Capitale per il rilascio del nuovo documento. Secondo romatoday.it

Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 18 e domenica 19 ottobre. Ecco cosa sapere sui Municipi e Pit aperti, gli orari e come prenotare - Prosegue anche nel terzo fine settimana di ottobre l'iniziativa di Roma Capitale per richiedere la carta d'identità elettronica. Da msn.com

Carta d'identità elettronica a Roma, open day sabato 11 e domenica 12 ottobre. L'elenco dei Municipi, gli ex Pit, orari e indirizzi - Per coloro che non hanno ancora ottenuto il nuovo documento, a Roma è previsto un nuovo open day per ricevere la carta d'identità elettronica. Secondo msn.com