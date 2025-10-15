Carrarese Bleve e Imperiale gli stakanovisti Sul podio dei più impiegati c’è anche Zuelli

La forza della Carrarese oltre che in un’organizzazione di gioco ormai consolidata sta anche nella qualità di alcuni suoi interpreti, vecchi e nuovi, che stanno dando certezze al tecnico salentino. Ci sono giocatori ai quali per Calabro è difficile rinunciare e la cui assenza si sente inevitabilmente. Chi sono gli imprescindibili? Si parte naturalmente da Bleve in porta che le ha giocate tutte, 7 su 7, ma c’è anche un giocatore di movimento che sin qui non ha saltato neppure uno dei 630 minuti di campionato ed è il capitano Marco Imperiale, vero stakonovista della squadra. Il podio del minutaggio è completato da Emanuele Zuelli, l’unico altro giocatore ad essere partito sempre titolare (603 minuti per lui). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net