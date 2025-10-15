Carrara un Sos da via Beccaria | Esasperati da incuria degrado e dai pericoli

Carrara, 15 ottobre 2025 – Senzatetto che dormono in alloggi di fortuna, motorini abbandonati, spaccio di droga, sporcizia, una strada piena di buche e rattoppi, odori nauseabondi per una fogna a cielo aperto, auto che transitano nonostante i divieti e le case popolare Erp ridotte a un ghetto. Tutto questo concentrato in via Beccheria, in pieno centro storico e a pochi passi dal salotto buono di piazza Alberica. A denunciarlo è la professoressa Marzia Dati a nome dei numerosi abitanti di via Beccheria. Dati oltre ad essere una persona molto conosciuta per le numerose attività che le sono valse a ricevere il titolo di Cavaliere, è la presidente della sezione cittadina della “Dickens Fellowship”, associazione molto impegnata sul fronte culturale con la mission di portare alto il nome di Carrara in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

