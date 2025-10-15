Carrara un Sos da via Beccaria | Esasperati da incuria degrado e dai pericoli
Carrara, 15 ottobre 2025 – Senzatetto che dormono in alloggi di fortuna, motorini abbandonati, spaccio di droga, sporcizia, una strada piena di buche e rattoppi, odori nauseabondi per una fogna a cielo aperto, auto che transitano nonostante i divieti e le case popolare Erp ridotte a un ghetto. Tutto questo concentrato in via Beccheria, in pieno centro storico e a pochi passi dal salotto buono di piazza Alberica. A denunciarlo è la professoressa Marzia Dati a nome dei numerosi abitanti di via Beccheria. Dati oltre ad essere una persona molto conosciuta per le numerose attività che le sono valse a ricevere il titolo di Cavaliere, è la presidente della sezione cittadina della “Dickens Fellowship”, associazione molto impegnata sul fronte culturale con la mission di portare alto il nome di Carrara in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rigenerazione attraverso l’arredo urbano. Ecco i vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White Carrara. 'Marmifere' di Laura Passalacqua, 'Sosta' di Eduardo Baroni, 'LoveCarrara AmaCarrara' di Angelo Mammoliti sono i tre progetti vincitori del - facebook.com Vai su Facebook
Carrara, restringimento della carreggiata e senso unico alternato in via Sorgnano 11 bis - Per eseguire lavori di posa del cordolo in cemento per conto del Comune di Carrara e al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, l’ordinanza dirigenziale n° 1004 del ... Si legge su msn.com