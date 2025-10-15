Carpi-Ascoli una partita mai banale

La prima doppietta in carriera di Orsolini e la tripletta da Guinnes dei primati in biancorosso di Giancarlo Malcore. Sono solo 5 i precedenti al " Cabassi " fra Carpi e Ascoli, pronte per il super posticipo di lunedì, ma non sono mai state sfide banali. Il bilancio in terra emiliana vede 2 successi biancorossi, 2 pari e un colpo dei marchigiani con 10 reti segnate per il Carpi e 8 dell’Ascoli. Lasciando stare la prima sfida che si perde negli anni ’40 (3-1 per il Carpi in C nel marzo del 1942), le tre gare fra Carpi e Ascoli in B degli ultimi anni ha avuto protagonisti di spessore e andamenti incerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

