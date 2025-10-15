Carolina di Monaco nonna per l’ottava volta e svela un dettaglio della piccola Bianca
Carolina di Monaco è diventata nonna per l’ottava volta con la nascita della figlia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La Principessa ha confermato il lieto evento ufficialmente. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, genitori tris: il Palazzo conferma. Adesso è arrivata anche l’ufficialità della nascita di Bianca Carolina Marta Casiraghi. La piccola è la terza figlia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, già genitori di due maschi, Stefano e Francesco. La notizia del parto è arrivata in via ufficiosa grazie al magazine Paris Match che è legato alla famiglia principesca. Ma adesso la Rocca ha ufficializzato la nascita della bimba confermando anche il nome impegnativo e ricco di dolcissimi significati. 🔗 Leggi su Dilei.it
